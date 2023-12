Macky Sall délivre le message de l’APR à Amadou Bâ : « War Nga Yokk Taxawaay. Car, nous avons confiance en vous… »

Pour le président Macky Sall, le cap est fixé car, les enjeux sont définis : « Nous avons choisi notre candidat en nous appuyant sur les paramètres de choix définis. Les enjeux étaient très importants et à la lumière de tout cela, nous avons désigné Amadou Bâ », précise le président de la République en prononçant son discours qui a clôturé le congrès extraordinaire consacrant le candidat Amadou Bâ.



Mais pour le chef de la coalition BBY, il ne faut pas simplement se limiter à ces facteurs pour motiver le choix du candidat désigné. Il s’agit de la maîtrise de l’État et d’être convaincu qu’il atterrisse sur des mains expertes : « Un État ne s’obtient pas dans l’ameuteurisme. Il faut être capable de le gérer surtout dans ce contexte où le monde s’est complètement transformé. Amadou Bâ, sachez que les indicateurs économiques sont clairs. On peut s’y appuyer logiquement car le Sénégal a marqué un pas important avec notre bilan exceptionnel… Ce qu’il faut maintenant, c’est multiplier ces efforts et avoir le courage de faire face à ces défis. Nous concernant, nous avons confiance en vous et nous qui vous avons investi, vous accompagnerons pour gagner l’élection présidentielle », dira le président de l’Apr pour manifester son espoir et celui de toute une coalition qui a investi le Premier ministre.



Le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar d’ajouter pour conclure, que le premier défi qui les attend c’est celui de la migration clandestine. Ainsi, pour l’atteinte des objectifs, il faut « l’unité du cœur et l’unité d’action sans lesquels facteurs, on ne peut aller nulle part. « Amadou a pris des engagements devant le parti, il reste à les honorer. Mais sachons que c’est l’esprit de Benno qui doit primer », confie encore Macky Sall à l’Alliance pour la République ainsi qu’à toute la coalition Benno Bokk Yakaar qui s’engagent comme son leader, à élire Amadou Bâ.