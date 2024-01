Macky Sall aux Lions : « Vous aurez une récompense exceptionnelle si vous gagnez la CAN 2024 ! »

À tout seigneur, tout honneur ! Le président Macky Sall a l’intention de faire des joueurs de l’équipe nationale de football des rois si toutefois, ils réussissent à conserver leur titre en Côte d’Ivoire. Les Champions d’Afrique en titre savent désormais ce qui les attend : une récompense exceptionnelle ! C’est la promesse que leur a faite le président Macky Sall, en guise de motivation supplémentaire dans leur reconquête du titre. « Vous aurez une récompense exceptionnelle si vous gagnez la CAN 2024 ! » La bande à Sadio Mané et Koulibaly devra sortir les grands moyens pour toucher le jackpot en plus de conserver leur titre continental.