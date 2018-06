Macky Sall / Mame Mbaye Niang / Amadou Ba, une idylle financière autour de l’affaire GREEN 2000- PRODAC…

Les jeunes de REWMI ont tenu un point de presse cet après-midi du 22 juin pour rebondir sur l’affaire PRODAC/GREEN 2000. Ils dénoncent un carnage financier et pointent un doigt accusateur en direction du président Macky Sall, du ministre Mame Mbaye Niang et du ministre Amadou Ba. Ainsi, le secrétaire National du parti interpelle le procureur de la République pour qu'il s'autosaisisse sans délai afin d'éclairer la lanterne des sénégalais sur cette affaire, et exigent la démission de Mame Mbaye Niang et d’Amadou Ba. Ils demandent solennellement aux députés de l’opposition de déposer une lettre à l’Assemblée Nationale pour l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le dossier et comptent saisir l’OFNAC pour une auto saisine dans le cadre du dossier avec 50 signatures individuelles requises.