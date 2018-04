MONDIAL 2018 : Macky Sall assistera aux trois premiers matches des « Lions»

Le président de la République est le premier supporter des "lions". A preuve, nos radars et antennes renseignent que Macky a d'ores et déjà décidé qu'il assisterait aux trois premiers matches des "lions" lors du mondial 2018. Comprenez que ce sera lors des matches contre la Pologne, le Japon et la Colombie. C'est le Premier ministre lui-même qui en a fait la révélation lors de l'installation du comité national pour le mondial.