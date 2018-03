MINICAR MOU SERIGNE SALIOU : " Pour faire gagner Macky en 2019, nous comptons mouiller le maillot '

Un allié de taille pour la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental dans sa volonté de réélire le Président Macky Sall en 2019. Il s'agit de Minicar Mou Serigne Saliou. Le responsable politique Apériste vient officiellement de déclarer sa décision de cheminer aux côtés d'Aminata Tall qu'il surnomme '' Lionne du Baol ''. Câblant Dakaractu, il se voudra sans ambages : « La réélection au premier tour de son Excellence Monsieur Macky Sall nous préoccupe au plus haut point. La Présidente du CESE, alliée fidèle du Chef de l’État, nous demande de mouiller, au quotidien, nos maillots pour relever ce défi. Un important travail de terrain est en passe d’être fait pour vulgariser les belles réalisations du régime. Madame Aminata Tall est de cette trempe de personnalités qui croient dur comme fer que le Président Macky mérite amplement de rester encore à la tête du Sénégal; son maintien est plus que salutaire pour le peuple sénégalais dans son intégralité ».



Récemment promu Conseiller Spécial de la Présidente du CESE, Minicar Mou Serigne Saliou estime que le Chef de l'État a respecté l'essentiel de ses engagements : « la Cmu, les Bourses de Solidarité Familiale, la construction d’une large gamme de pistes de production, la réduction de l’impôt sur les revenus, l’érection de forages ruraux et pastoraux , les infrastructures aéroportuaires et routières, les efforts multiformes consentis dans le secteur clef de l’agriculture, de l’éducation, de la santé suffisent à faire confiance au Président. ''