MBOUR : Violences faites aux femmes / « Nous sommes vos mères. Les hommes doivent arrêter.... les femmes n'ont rien fait aux hommes » (Yaye Fatou Diagne)

En déplacement dans la Petite Côte, Yaye Fatou Diagne en sa qualité de femme leader, s'est ouvertement attaquée aux hommes qui violentent les femmes. Interpellée sur les violences faites aux femmes, cette dernière s' est empressée de tirer à boulets rouges sur les hommes. Pour Yaye Fatou Diagne, les hommes doivent être encore plus tolérants vis-à-vis des femmes qui se trouvent être leurs mères. "Je ne souhaiterai pas être dans une société ou homme et femme se tiraillent toujours. Mais les hommes doivent arrêter de violenter les femmes. Entre l'homme et la femme c'est une interdépendance comme disait Youssou Ndour la lumière est homme, le courant la femme" a dit Yaye Fatou Diagne...