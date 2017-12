MBOUR / LE DG DE L’ADM TACLE L’OPPOSITION ET SE PRONONCE SUR LA QUESTION DE LA DETTE

Quelques heures après la présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre, le dg de l’Agence de Développement Municipal(ADM) a fait face à la presse pour élucider certains points. Selon lui, l’opposition veut en profiter pour faire de l’intox, autrement dit de la désinformation. Le responsable du mouvement AMDEM(Agir avec Macky pour le Développement de Mbour)de féliciter le PM pour la prestation de son discours qui permet de mesurer l’ampleur de la transformation économique de notre pays, en outre ce qui montre toujours selon lui, que nous avons un gouvernement qui comprend la vision du président MACKY SALL, contrairement à une opposition qui manque de civilité dans les débats et qui avait hâte de montrer ses limites.<< La déclaration du Premier ministre rassure et ça permet d’avoir un climat apaisé car toutes les questions de l’opposition ont trouvé des réponses. Ce que je regrette c’est le comportement de certains députés de l’opposition qui faisaient des attaques personnelles. Attaquer des institutions relève de l’incompétence et d'un manque de civilité. Certaines interventions ne sont pas dignes d’un représentant du peuple et le populisme ne mène à rien; Le Sénégal a besoin de ses fils dignes , patriotes différents de ceux que j’ai suivi pour développer notre pays >> a-t-il indiqué .Par ailleurs Cheikh Issa Sall s’est prononcé sur la question de la dette qui alimente depuis un certain temps les débats publiques << Le débat sur la dette est un faux débat , les Etats Unis ,le Japon sont deux grandes puissances mondiales et elles sont endettées jusqu’au cou, le Sénégal a une dette soutenable, l’importance c’est ça, notre pays n’a pas atteint le taux indiqué par les organismes. Même si le Sénégal est endetté c’est pour le développement économique car je sais bien que les dépenses de l’État sont très bien surveillées par le ministre des finances et le Premier ministre>> Cependant le dg de l’ADM de terminer son speech sur l’ouverture de l’Aibd qu’il trouve opportune pour le Sénégal et invite les autorités locales du département de Mbour de mener des réflexions pour que la jeunesse puisse en bénéficier et se positionner au niveau de l’aéroport.