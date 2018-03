MBOUR : 20 Taximen grévistes déférés

Le feuilleton taximen/policiers suit toujours son cours à Mbour. Pour rappel, ces taximen refusent de payer la taxe municipale qui s'élève à 6.000 fr /mois qu'ils jugent très cher. Raison pour laquelle les taximen avaient décidé d'observer un mouvement de grève, mais ils seront divisés sur la question et ainsi deux groupes verront le jour.

Les policiers qui voulaient assurer l'ordre public, ont fait face aux taximen décidés à paralyser le système du transport. Après quelques échauffourées, une vingtaine de taximen seront arrêtés et présentés au procureur ce vendredi.

D'après une source policière, 13 d'entre eux sont toujours au commissariat pour les besoins de l'enquête et selon toujours la même source, ces derniers seront eux aussi probablement présentés au procureur dans les plus brefs délais...

À noter que ces taximen avaient commencé à perturber le trafic ce matin (vendredi). Les autorités municipales qui ont la charge de fixer les taxes, avec à leur tête le Maire, campent sur leur décision.

Pour l'instant, cette situation conflictuelle n'est pas sans causer de sérieux désagréments aux usagers qui sont obligés de recourir aux charrettes appelés communément "langale" ou aux motos Jakarta...