MBOUR : « Rien ne va se produire, il y aura des élections paisibles. Les khalifistes et les karimistes sont arrêtés parce qu'ils ont fait quelque chose » (Oumar Youm, Directeur de Cabinet du président Macky Sall)

Le directeur de cabinet du président de la République, El Hadj Oumar Youm s'est prononcé sur la situation politique du pays. Le coordinateur de l'Apr dans le département de Mbour qualifie la situation actuelle d'épiphénomène et affirme que les élections auront bel et bien lieu à date échue. Dans la même foulée, le maire de Thiadiaye trouve que si les partisans de Karim Wade et de Khalifa Sall sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose. Pour conclure, le natif de Djegem s'est permis de s'adresser à Ousmane Sonko...