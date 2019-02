MBACKÉ- Ralliement en pleine campagne électorale / Sokhna Ndèye Diop de Bokk Gis-Gis file vers l'Apr

Démarchée par le ministre Mame Thierno Dieng, Sokhna Ndèye Diop a définitivement tourné la page Bokk Gis-Gis de Pape Diop. Lors d'un meeting de ralliement organisé à Darou Salam, l'épouse du porte-parole du Khalife de la cité religieuse et ancienne adjointe au maire du temps d'Iba Guèye inscrit sa volonté de quitter l'opposition par le souci qu'elle a de développer sa localité.



C'est d'ailleurs ce qu'elle tentera d'expliquer au ministre Mame Thierno Dieng et à la délégation envoyée et dirigée par Mor Diarra Guèye. Ma transhumance a des objectifs bien identifiés. Je suis de Darou Salam et je sais que la cité manque de beaucoup de choses. Si j'ai accepté de déposer mes baluchons dans ce parti, c'est parce que j'ai le profond espoir que le régime en place est engagé à trouver des solutions à nos difficultés... ''