MBACKÉ - La candidature de Abdoulaye Sylla de plus en plus souhaitée ? Le Pdg de ECOTRA franchira-t-il le pas ?

À l’occasion d’une rencontre organisée à Mbacké, il a été clairement demandé au PDG de ECOTRA de sortir de l’ombre et de se prononcer sur les interpellations qui lui sont adressées de briguer les suffrages des Sénégalais en 2024. Abdoulaye Sylla, donnera-t-il suite favorable aux demandes sans cesse formulées dans ce sens par des participants aux rencontres initiées par le Club 50% de Préférence Nationale sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng ? Sa réponse formelle est fortement attendue.

La rencontre a aussi été l’occasion de développer autour des objectifs du club que l’homme d’affaires a créé. Et c’est Assane Sylla, Dg du groupe Écotra et Secrétaire Général de la structure qui se chargera de le faire. En effet, l’objectif, dira-t-il, est d’inviter l’État du Sénégal à confier l’exécution de la commande publique aux entreprises locales et de veiller au respect par les sociétés étrangères des exigences du contenu local qui devra même passer de 30% à 50%.