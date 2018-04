MATAR BÂ AU KAZU RAJAB : ' Nous sollicitons des prières pour que le Président Sall puisse parachever ses ambitions '

Venu conduire la délégation Gouvernementale à la cérémonie officielle du magal du Kazu Rajab, le ministre Matar Bâ a sollicité, dès l'entame de ses propos, la formulation de prières pour le Sénégal et pour la pérennisation de la paix dans le pays.

Il était accompagné d'une forte délégation composée de ministres, de députés, de membres du conseil économique, social et environnemental et de membres de l'administration territoriale de la région de Diourbel.



'' Nous vous demandons de prier pour le Président Macky Sall...pour qu'il puisse achever la concrétisation de ses ambitions dans la paix et dans la sérénité '' dira-t-il, s'adressant à Serigne Abô Bara Mbacké, Khalife de Serigne Fallou Mbacké. Pour lui, le Président Macky Sall est engagé à ne ménager aucun effort pour jouer sa partition dans cette exigence de sérénité.



Il ne manquera pas, toutefois, de relever la dimension spirituelle poussée de l'édition 2018 du Magal du Kazu Rajab célébré cette année un jour de vendredi.

'' Serigne Fallou Mbacké est venu au monde un jour de vendredi et c'est un jour de vendredi que le magal de Kazu Rajab est célébré cette année. Ce n'est pas un hasard... ''