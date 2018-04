MAROC 2026 : Fatma Samoura et El Hadji Diouf répondent aux accusations

Fatma samoura dans la tourmente ? D’après la BBC, la secrétaire générale de la FiFa a été envoyée devant la commission d’éthique de l’instance dirigeante du ballon rond en raison d’un présumé lien de parenté avec l’ex-international sénégalais el Hadji Diouf, ambassadeur de la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026.

La non-déclaration de

cette supposée parenté constituerait une violation du code d’éthique relatif au "devoir de divulgation, de coopération et de signalement" et aux "conflits d’intérêts".

Sauf que l’intéressée dément formellement. "Ces accusations contre moi sont totalement ridicules et sans fondement. El Hadji Diouf n’est pas un membre de ma famille et donc tout est limpide. Il n’y a rien à dire de plus", a assuré la sénégalaise auprès de reuters. Les suspicions de la FiFa s’appuieraient notamment sur le patronyme partagé par les deux sénégalais puisque la dirigeante se nomme Fatma Samba Diouf Samoura de son nom complet. Sauf que Diouf est un nom très répandu au Sénégal. De quoi faire doucement rire El Hadji Ousseynou Diouf qui a répondu à cette polémique avec son franc-parler habituel.

"Je tiens à nier en bloc les allégations fallacieuses faisant état de l’existence d’un pseudo lien de parenté entre Madame Fatma Samoura et moi-même, d’autant que le nom de famille ’Diouf’ est celui d’un très grand nombre de nos compatriotes sénégalais", a souligné l’ancien joueur de Lens.

"Un même pays nous unit, que nous chérissons tant, le Sénégal. (...) Tous les ’Dupont’ en France et tous les ’smith’ en Angleterre sont-ils considérés comme étant de la même famille ?" reste à savoir si les suspicions présumées de la FiFa reposent sur davantage que ce patronyme partagé...