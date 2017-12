MARCHÉ DES TRAVAUX VRD DU PÔLE URBAIN DE DIAMNIADIO : Les Chinois écrasés à toutes les étapes de la procédure par une société sénégalaise associée à des Allemands"

De mauvais perdants, il n’y a pas qu’au Sénégal que cela existe. Jusque dans la lointaine Chine, on en trouve. Pour avoir gagné plusieurs marchés dans notre pays, les Chinois commencent à croire qu’ils sont en terrain conquis. Ils se permettent même maintenant de contester à des entreprises locales des marchés qu’ils ont gagnés honnêtement et loyalement. C’est le cas du volet «Voirie et réseaux divers» (Vrd) du Pôle urbain de Diamniadio que les Chinois du groupe CGCOC groupe Compagnie LTD ont perdu à toutes les étapes de la procédure. Maintenant, des gens optent pour le «porter-presse» en présentant cela comme un scandale, alors qu’il n’en est rien. Et au Pôle de Diamniadio dirigé par le brillant ingénieur aménagiste Seydou Sy Sall, les techniciens qui ont travaillé sur le dossier ont passé leur journée à pouffer de rire.



Pour eux, l’affaire est tellement simple que ce n’était pas la peine de s’y épancher outre mesure. Sur notre insistance, ils révèlent que quand l’Appel d’offres a été lancé, neuf entreprises ont soumissionné. Après un premier tri, trois ont été sélectionnées. Les techniciens ont alors décidé de regarder les offres techniques. Et là, seul le Groupement Ecotra-Taubert a eu 75%. D’office, les autres devaient être éliminés. N’empêche, ils ont continué les dépouillements. Et là, ils se sont rendu compte que les Chinois ont été les moins disant de 27 milliards, mais avec des garanties pas très sûres. Pendant ce temps, l’autre entreprise la moins disante, Ecotra-Taubert, qui avait remporté de loin l’offre technique, a fait des propositions solides. C’est ainsi que la Délégation a donné le marché au Groupe Ecotra-Taubert. Les Chinois saisissent la Dcmp qui a rejeté leur recours. Ils «montent» à l’Armp qui les déboute.



Et tous ces documents sont entre les mains des techniciens de la Dgpu. L’un d’entre eux d’assurer : «ils peuvent faire du porter-presse comme ils l’entendent, mais ce marché est des plus clairs. Il n’y a rien de plus limpide. Ils ont perdu. Le Groupe Ecotra-Taubert a gagné, les travaux vont bientôt démarrer».



Pôle industriel de Diamniadio : les mêmes Chinois avaient gagné le marché, mais…



Les techniciens avec qui nous nous sommes entretenus de révéler : «les Chinois s’agitent seulement, mais ils savent qu’ils n’auront rien. On a eu à leur confier de gré à gré le marché du Pôle industriel, mais ils n’ont pas pu tout faire à eux seuls. Il a fallu qu’il fasse appel à des entreprises comme… Ecotra et trois autres entreprises pour réaliser les travaux.»



Et la préférence nationale dans tout ça ?



Un chef d’entreprise membre d’un syndicat patronal dit avoir eu honte quand il a lu le papier. Ce dernier de se désoler qu’au moment où on parle de préférence nationale, au moment où on discute du Franc Cfa, au moment où le secteur privé se plaint de ne gagner aucun marché, des gens se mettent à critiquer un compatriote qui a gagné un marché avec ses associés. Notre «patron» de rappeler : «lors du conseil présidentiel de l’investissement, Mansour Cama s’est longuement appesanti sur la préférence nationale, mais voilà que des gens préfèrent des Chinois à des compatriotes».



Ecotra créée en 2006 une société unipersonnelle



Un autre membre du secteur privé tient à apporter des éclairages sur la société Ecotra dirigée par Abdoulaye Sylla, présenté comme étant un proche du couple présidentiel. Selon ce dernier, contrairement à ce que les gens de mauvaise foi racontent, Ecotra a été créée en… 2006. «Cela fait 11 ans que Ecotra a été créée. Et c’est une société unipersonnelle. Les documents sont disponibles pour le prouver. A l’époque, personne ne pouvait penser que Macky Sall serait un jour président de la République. Et depuis lors, son propriétaire travaille ici et à l’étranger, seul ou avec des associés. Dire que la société a été créée après 2012 relève purement et simplement d’une mauvaise foi manifeste». Notre interlocuteur de conclure : «que les gens arrêtent de mettre des bâtons dans les roues de leurs propres compatriotes. La vérité, c’est qu’il gagne des marchés parce qu’il est plus équipé que toutes les entreprises de la place. Que ce soit Eiffage, Cde ou autre, Ecotra a des équipements plus modernes, plus efficaces, plus adaptées et des ingénieurs mieux formés. En âme et conscience, tous ses concurrents le savent, mais ils se cachent derrière des arguments fallacieux pour essayer de ternir sa bonne réputation. Ce qui est peine perdue. Essayons de travailler ensemble pour le bien de notre pays. On doit se féliciter qu’un Sénégalais gagne des marchés devant des Chinois».



Les Échos