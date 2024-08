MAGAL 2024- Thierno Alassane Sall : « cette entreprise de déstabilisation d’une certaine presse ne me paraît pas juste »

À Touba pour les besoins du Grand Magal, Thierno Alassane Sall a rencontré le Khalife Général des Mourides et son porte-parole. Il s’est , d’ailleurs, réjoui de la qualité de l’accueil qui lui a été réservé. Le leader de « La République des Valeurs » a aussi évoqué les difficultés de la presse, interpellé par les journalistes. Pour lui, « la presse joue un rôle important dans ce pays. L’alternance 2000 , de même que celle de 2012 tout comme les événements de 2023 , la tentative de coup d’État constitutionnel de 2024 auraient été extrêmement plus difficiles s’il n'y avait pas la presse et son rôle éminemment positif. Un pays sans presse indépendante , libre ne peut pas être une démocratie et sans démocratie, on court le risque d’être comme beaucoup de pays d’Afrique. Cette instabilité coûte beaucoup plus cher que ce que nous coûte la presse ». TAS de recommander des assises de la presse et un soutien financier de l’État au profit des médias. Il estime que cette « entreprise de déstabilisation d’une certaine presse n’est pas juste ».