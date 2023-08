MAGAL 2023 - Le satisfecit du Khalife Général des Mourides à l’endroit d’Abdoulaye Sylla et de Ecotra

Pour la septième année consécutive, Ecotra a drainé sa flotte dans la cité religieuse pour s’affairer autour des travaux d’assainissement afin de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens à l’occasion du Grand Magal. Pour cette édition 2023 du 18 Safar, un personnel de 100 éléments a été dépêché. Abdoulaye Sylla a aussi fait convoyer plus d’une soixantaine d’engins et de camions, 4 pompes hydrauliques d’un débit de 150m3/h, un hydrocureur autonome d’une capacité de 30.000 litres, du matériel de nettoiement ( 500 brouettes, 1000 pelles et 1000 pioches).

L’équipe a démarré le travail depuis le 1er Safar et plusieurs quartiers ont été libérés des griffes des eaux pluviales. À la suite de Alpha Samb, Directeur technique, et devant Assane Sylla, Dg du groupe Ecotra, Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké fera part du satisfecit du Khalife Général des Mourides, signalant que les résultats ont été au-delà des attentes avant de prier pour l’homme d’affaires, promoteur du C50%Pn.