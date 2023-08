Lutte contre les inondations: l’ONAS octroi du matériel à la mairie de Touba, Pire et Richard Toll

Pour permettre à la mairie de Touba, de Pire et de Richard Toll de lutter contre les inondations et l’hivernage, l’office national de l'assainissement du Sénégal par le biais de son directeur général monsieur Mamour Diallo, a remis à ces élus un important lot de matériels.







Ce lot matériel, composé de motopompes, de motocyclettes et de voitures, est destiné à la lutte contre les inondations et l’évacuation des eaux pluviales.