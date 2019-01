Lutte contre le cancer du col de l’utérus : l'hôpital régional de St-Louis doté d'un Colposcope

Pour apporter une assistance à la population de Saint-Louis, notamment les femmes, l'association Nouvelle alliance sénégalaise pour la solidarité, en partenariat avec l’hôpital de Napoli Sud 3 (en Italie), a offert un appareil Colposcope à l'hôpital régional de Saint-Louis.

Cet appareil est destiné à l'examen visuel du vagin et du col de l'utérus dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus.

Selon la présidente de l'association, madame Dieynaba Ndiaye AMAR qui a procédé à la remise de ce matériel, "cet appareil reste un outil de dépistage précieux grâce auquel on peut éviter plus de 80% des risques de cancer du col de l’utérus et qui va certainement contribuer à l’amélioration de la santé des femmes".

Elle invite ainsi tous les acteurs à une parfaite collaboration avec la municipalité de Saint-Louis, afin de renforcer le plateau médical de la région pour une meilleure prise en charge des patients.