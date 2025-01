Lutte contre le VIH à Kolda : Le CCA outille les jeunes filles en "life skills" pour une prise en charge responsable…

Pour une prise en charge responsable du VIH/Sida, le centre conseil ado de Kolda outille les jeunes filles sur les "life skills" (compétences de vie). Il s’agit d’appliquer au VIH des compétences essentielles permettant aux individus de prendre des décisions éclairées et de gérer les défis liés au VIH de manière efficace. Ainsi, ces compétences couvrent plusieurs domaines pour aider à la prévention, à la gestion de la maladie et à la réduction de la stigmatisation.

Dans la foulée, Babacar Sy, coordonnateur du CCA de Kolda estime que le VIH demeure une question sensible, d’où l’intérêt d’y aller avec « douceur et intelligence » pour éviter toute forme de stigmatisation. C’est de cette manière seulement, selon lui, que l’on pourrait mener une sensibilisation bénéfique pour les populations.

Dans cette dynamique, nous vous présentons quelques compétences en communication, notamment savoir parler ouvertement et honnêtement du VIH avec les autres, y compris dans des contextes sensibles. À ceci, il faut ajouter les compétences en prise de décision interpersonnelles, en gestion du stress et des émotions, en résolution de problèmes, en négociation, en information et en sensibilisation, en gestion de la santé entre autres.

Ces compétences permettent aux individus, en particulier les jeunes, de mieux se protéger, d’améliorer leur qualité de vie et de jouer un rôle actif dans la lutte contre la propagation du VIH...