Lutte contre la drogue : 02 tonnes de cocaïne saisies par la Douane en six mois

Le Sénégal est en passe de devenir une zone de transit de la drogue en provenance de l’Amérique du Sud. En six mois, la Douane a fait une saisie record de près de deux (02) tonnes de cocaïne d’une contre-valeur au détail de plus de 150 milliards cfa, renseigne le quotidien « Le Témoin » dans son édition du jour.





Le Journal informe que ces produits prohibés proviennent des trois principaux pays producteurs d’Amérique latine que sont la Colombie, la Bolivie et le Pérou. Une drogue à destination de l’Europe. Des cargaisons de drogue en provenance pour la plupart des localités frontalières avec la Guinée-Conakry, la Gambie, la Guinée Bissau et le Mali.





En dehors de Koumpentoum, précise le journal, les douaniers ont eu à procéder à d’autres saisies à Kidira, Keur-Ayib, Fatick, Mbour etc… Mais l’exploit majeur dans cette lutte contre le trafic international de drogue, c’est la saisie de 1.137,6 kg de cocaïne à la sortie de Kidira. Une importante quantité de drogue dure conditionnée en plaquettes et mise dans des sacs soigneusement dissimulés dans le double fond d’un camion frigorifique venant du Mali voisin. Une saisie record d’une contre valeur de 90 milliards cfa jamais réalisée dans un dispositif terrestre par la Douane nationale.