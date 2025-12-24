Lutte contre la déperdition scolaire à ‎Kolda : Mouhamadou Lamine Barro et le projet FAIRE au chevet des couches vulnérables…

Les échecs scolaires sont souvent dus à de multiples facteurs dont le manque de moyens financiers ou didactiques. C’est ce qu’a compris Mouhamadou Lamine Barro, coordonnateur du projet Favoriser l’Inclusion et la Réussite à l’École (FAIRE L’ÉCOLE) en venant en appoint aux couches vulnérables. Ainsi, l’école élémentaire Moussa Camara a accueilli la cérémonie de remise de kits scolaires et didactiques pour rehausser le niveau des élèves et lutter contre la déperdition scolaire.

Dans cette lancée, les meilleurs élèves ont été primés ainsi que ceux issus de couches vulnérables. Cette initiative entre dans le cadre d’inciter les autres élèves à relever le défi et pouvoir étudier dans de bonne conditions en ayant les mêmes chances que les autres élèves.

‎

‎À en croire ce dernier, « malgré des conditions difficiles d’apprentissage durant notre cursus primaire, nous avons travaillé avec engagement et abnégation aux côtés de nos enseignants émérites. »

‎Dans la foulée, il précise : « cette initiative entre dans la vision des politiques publiques actuelles, notamment dans l'axe 2 relatif au renforcement du capital humain, de la qualité et de l’équité sociale. En ce sens, je salue également l’ambition du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy d’œuvrer pour la construction d’un système éducatif inclusif, efficace et ancré dans les valeurs culturelles et cultuelles… »

‎ ‎

‎Cette cérémonie a vu la présence d'anciens élèves et enseignants de l’école dans une ambiance de retour au bercail parfumée de souvenirs d’enfance.