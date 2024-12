Lutte contre l'usage et la vente de drogue à Ngor : Les habitants souhaitent cohabiter avec la Gendarmerie

Le mouvement citoyen Ngor Debout a organisé ce matin une rencontre déterminante sur la place publique, réunissant des habitants de tous âges pour discuter de l’ampleur inquiétante de l’usage de la drogue dans la commune de Ngor. Mamadou Ndiaye, président de l’association, a ouvert la séance en soulignant la gravité de la situation : "L’usage de la drogue à Ngor est devenu excessif, et chaque nuit, des motos font des rondes entre les bars et la plage", a-t-il déclaré, dénonçant un commerce illégal en pleine expansion.



Pour sensibiliser la population, Mamadou Ndiaye a invité le docteur Idrissa Ba, addictologue, à intervenir. Ce dernier a exposé les dangers de la drogue, tant pour la santé des jeunes que pour l’ensemble de la communauté. "Il est crucial que nous agissions maintenant pour empêcher cette spirale destructrice", a insisté le médecin. Un climat de plus en plus tendu se fait sentir, avec des habitants témoignant des trafics visibles, dont l’interception récente de deux pirogues chargées de drogue.



Dans un contexte de lutte contre ce fléau, les habitants se sont organisés en rondes citoyennes pour renforcer la sécurité et lutter contre les trafiquants. Des arrestations ont eu lieu récemment, avec des individus liés au trafic de drogue remis aux autorités. Ce regain de vigilance survient après une vive opposition, il y a un an, à l'implantation d'une gendarmerie dans la commune. Les habitants, alors réfractaires, se retrouvent aujourd'hui à demander la présence des forces de l’ordre pour faire face à l’insécurité croissante.



Cette réunion marquante témoigne d'un tournant dans la commune, où la volonté de rétablir l'ordre et la sécurité a surmonté les réticences passées. Si les efforts citoyens sont louables, le chemin reste semé d'embûches. Les habitants de Ngor savent qu’il faudra plus qu'une simple mobilisation pour éradiquer ce fléau, mais un espoir renaît grâce à l'unité retrouvée et à l’implication des autorités de sécurité.