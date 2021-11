Lutte contre l'insalubrité / BËSUP SÉTAL : une enveloppe de 20 Millions de FCFA mise sur la table pour primer l'ASC la plus méritante.

"Bësup Sétal" va être lancé officiellement par le président de la République Macky Sall, le 4 décembre prochain. Les 14 régions du Sénégal vont abriter des journées dédiées au nettoiement et plus de 200 Eco-Vigiles vont se charger de la surveillance des zones libérées et de la sensibilisation.



Le mouvement Navétane, qui a toujours participé à ces actions d’investissement humain, sera au-devant de la scène après la signature d’une convention d’une valeur de 100 000 000 de FCFA et compte bien jouer sa partition. Ainsi, « une enveloppe de 20 Millions de FCFA a été mise sur la table pour primer la plus méritante dans ce domaine et elle sera présentée au Chef de l’Etat Macky Sall... », selon le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, Abdoulaye Sow.



Il a aussi rappelé l’importance de la réussite de cette initiative. Il faut rappeler que les journées de « BËSUP SÉTAL » , organisées chaque mois, avaient bien démarré avec les deux éditions qui ont eu lieu le 4 janvier et le 1 février 2020, sous la présence effective du Président de la République Macky Sall .



Mais avec la pandémie de Covid-19, les activités ont été suspendues. Ces journées de Set Sétal vont reprendre un peu partout dans le pays dès le 4 décembre prochain avec la participation effective du Chef de l’État Macky Sall, a fait savoir le Ministre Abdoulaye Sow lors de son allocution à la cérémonie de signature de convention entre la Direction du cadre de vie et de l’Hygiène Publique et l’ONCAV qui a eu lieu ce 17 novembre au CICAD...