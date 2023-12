Lutte : Zarco contraint d’affronter Niang bou Ndaw, le combat a été régularisé au CNG

Alors qu’il avait laissé entendre qu’il souhaiterait être libéré de son contrat signé avec Gaston Productions et ne plus affronter Niang Bou Ndaw, le lutteur, Zarco et son staff sont revenus à la raison. En effet, selon le promoteur de lutte Makane Mbengue, qui est allé enrôler et officialisé ce combat au niveau du comité de gestion de la lutte (CNG), tout est revenu dans l’ordre. Les trois parties ont tous réaffirmé leur engagement et l’affiche aura lieu dans le premier trimestre de l’année 2024 a-t-il informé au micro de Gaston Productions TV.



« En réalité, Zarco n’a jamais dit qu’il n’allait pas affronter Niang Bou ndaw. Il a juste émis un souhait, mais il savait déjà qu’il était sous contrat avec Gaston Productions. Donc, il n’y a jamais eu de malentendu. Zarco est sous contrat et le 4 février 2024, il va lutter contre Niang Bou Ndaw. Il y aura toujours des gens qui tenterons de saboter le travail de Gaston Productions, mais nous restons sereins… Nous avons régulariser le combat auprès du CNG. Cela va coïncider avec la première journée du CLAF (mini tournoi de lutte avec frappe.) Ce sera un après-midi de lutte très riche. Les amateurs seront servis » a promis Makane Mbengue.



Mouhamadou Moustapha GAYE