Lutte : Albourakh Events dévoile la date du choc Sa Thiès vs Eumeu Sène …

Le promoteur de lutte et directeur de Al Bourakh Events, Baye Ndiaye, a fixé la date du combat de lutte avec frappe entre Sa Thiès et Eumeu Sène. Et, c’est le 5 mai 2024 qui a été finalement retenu, à l’arène nationale de Pikine.

Après l'annonce officielle du choc tant attendu entre l’ancien roi des arènes, Eumeu Sène (écurie Tay Shinger) et le frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès (écurie Double Less), le promoteur Baye Ndiaye a confirmé la date de l’affiche.

Ce sera l'occasion pour Sa Thiès de défier et tenter de battre le bourreau de son grand frère BG2. Battu par Tapha Tine le 12 novembre dernier, Eumeu Sène aura également fort à faire face à l’un des meilleurs lutteurs de l’arène sénégalaise.