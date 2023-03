Lumière autour des victimes de mars 2021 : Amnesty Sénégal se plaint auprès de la communauté internationale

Deux ans sans suite... La commission d’enquête ouverte par l’État du Sénégal pour faire la lumière sur les meurtres de manifestants des émeutes du mois de mars de 2021, semble être au point mort. Un constat fait par Seydi Gassama de Amnesty International Section Sénégal.



Face à la presse ce mercredi 8 mars 2023, en compagnie des familles qui ont porté plainte, le secrétaire exécutif de rassurer les familles sur le fait « qu'il y a des représentations diplomatiques qui sont extrêmement préoccupées par l’impunité que l’État accorde aux forces de défense et de sécurité surtout sur le cas de Cheikh Wade. Elles ont dit à l’État leur préoccupation par rapport à cette impunité », a-t-il fait savoir.





Toutefois, il promet de faire savoir « à tous les partenaires du Sénégal, l’impunité dont jouissent les membres des forces de défense et de sécurité. Nous n’accepterons pas que les chefs puissent aller dans des missions des Nations Unies si les hommes qui sont sous leur commandement commettent des actes de violation grave des droits humains en toute impunité », promet Seydi Gassama qui a décidé d’intensifier le combat en compagnie de la RADDHO et de la Ligue Sénégalaise des Droits humains...