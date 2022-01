Louga / Finale Tournoi HCCT : Mamour Diallo dribble tout le monde et enrôle Aminata Mbengue Ndiaye.

C'est ce dimanche 2 janvier 2022 que s'est disputée la finale du tournoi du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), au stade Alboury Ndiaye de Louga. En effet, cette finale, qui a opposé l'ASC HLM de Dakar à AS CASE de Louga, a occasionné une forte agitation des autorités locales. Ancienne maire de la ville de Louga et marraine de cette quatrième Édition de la Coupe du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye a été triomphalement conduite au Stade par une délégation de 40 véhicules, conduite par le candidat aux élections municipales de 2022, Mamour Diallo. Les deux personnalités s politiques ont partagé le même véhicule. Des faits qui confirme assurément le choix du candidat de la secrétaire générale du Parti socialiste aux prochaines élections locales. Animata Mbengue Ndiaye vote visiblement le leader de la coalition "Jammi Louga », Mamour Diallo, et tourne le dos à la tête de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), le maire sortant, Moustapha Diop. Alors que les hostilités médiatiques avaient été déjà lancées pour les deux membres de la coalition présidentielle, cette finale a peut-être son rôle à jouer lors du choix du futur maire de la grande ville de Louga.