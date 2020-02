Loi sur le plastique : Les forces de défense et de sécurité sensibilisées pour une bonne application de la loi.

Alors qu’elle doit entrer en vigueur le 20 Avril prochain, le ministre de l’environnement et du développement durable multiplie les rencontres avec les acteurs afin de les édifier sur les tenants et les aboutissants de cette loi. C’était autour ce matin, des forces de défense et de sécurité d’être sensibilisées sur la mise en application de cette loi. Une rencontre qui a vu la présence aussi des autorités administratives...