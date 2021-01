Loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège : le SEN de l’APR défend le bien-fondé de la mesure

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République a salué la décision prise par le Chef de l’Etat de procéder à la promulgation de la nouvelle loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, modifiée qui institue ainsi un troisième régime. Une décision prise avec « la multiplication de la contamination par voie communautaire et une augmentation des cas graves ainsi que du nombre de décès » dues au coronavirus.En effet par cet acte, le Président de la République a institué un nouveau régime juridique relatif à la « Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires » dont l’objet est de renforcer avec plus de célérité et de diligence la protection des citoyens et le fonctionnement régulier du service public.Le SEN de l’APR a ainsi demandé à tous les responsables du parti, militants comme sympathisants d’accompagner les efforts du gouvernement en travaillant à la sensibilisation des populations en relation avec les autorités et acteurs à la base pour le respect des gestes barrières et l’application stricte des mesures édictées par les autorités sanitaires.Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République enfin, a réitéré son appel au respect des mesures barrières pour contribuer à limiter la propagation de la pandémie et son soutien agissant au corps médical.