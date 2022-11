Loi d'orientation de la microfinance : le Ministre Victorine Ndeye interpelle et appelle les acteurs à un changement de paradigme

Face à la presse ce 29 novembre, à l’occasion d'un panel d'échanges avec les acteurs du monde de la finance, le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a interpellé les acteurs et les a invités à l'union pour un changement de paradigme et plus d'organisation dans les fondations pour aller plus vite dans le secteur des financements.



"La microfinance existe, mais on doit revoir la manière de le faire, refaire la structuration, la chaîne de valeur sur les financements. On doit aussi renforcer les énergies parce que les interventions sont nombreuses...", a déclaré Victorine Ndeye, ministre de la microfinance.



"Se précipiter c'est bon, mais nous devons marcher doucement, si nous avons une bonne fondation. Quand on met les trains sur les rails, le reste sera de l'accélération (…) il y'a des images, il y'a des personnalités qui sont depuis longtemps sur le terrain, et qui font des efforts importants, mais nous aujourd'hui, si nous sommes présents, nous devons juste les appuyer pour la bonne marche, si nous voulons la marche, nous ne devons pas rester sur la démarche. Il faut un changement de paradigme qui permettra d'accélérer, d'aller très vite..." a-t-elle ajouté.

La ministre de la microfinance, Victorine Ndeye, a interpellé les acteurs pour la bonne marche du secteur, main dans la main...