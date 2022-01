Locales à Kolda / Boucary Mballo (nouveau maire de Dioulacolon) : « Je précise que je suis un militant de l’Apr et non de la coalition And liguey sunu gokh… Nous avons un responsable en la personne de Moussa Baldé (MAER)… »

Le nouveau maire élu de Dioulacolon, Boucary Mballo est bel et bien de l’Apr et de la coalition « And liguey sunu gokh ». Il a fait face à la presse ce vendredi 28 janvier pour mettre met fin à cette polémique. Il estime qu’il est allé à la conquête de la mairie avec la coalition « And liguey sunu gokh » tout en restant un « militant convaincu de l’Apr et BBY ». Et cerise sur le gâteau, il précise que « Moussa Baldé (MAER) reste son leader sans équivoque ». Au cours de ce point de presse, il a remercié les populations d’avoir porté leur choix sur sa modeste personne.

« Je précise que je suis un militant de l’Apr et non de la coalition « And liguey sunu gokh ». Nous sommes partis dans cette coalition sur l’ordre de notre responsable Moussa Baldé. D’ailleurs, je suis et je reste un militant de l’Apr qui est parti à la quête du pouvoir sous une autre bannière... »

Dans la foulée, il ajoute : « notre compagnonnage avec la coalition « and liguey sunu gokh » s’arrête dès mon élection, car nous avons un responsable en la personne de Moussa Baldé (MAER). En respectant le choix des candidats du parti (Apr), je suis parti avec la coalition « And liguey sunu gokh » pour concourir le suffrage des populations. En nous élisant, les populations ont montré qu’elles ont une grande confiance en moi. Mais à partir d’aujourd’hui, nous restons des militants de l’Apr, et sommes à la disposition du ministre de l’agriculture et des populations… »

Le nouveau maire de Dioulacolon se félicite du bon déroulement des élections et remercie les populations de l’avoir choisi pour diriger les destinées de la commune. En ce sens, il poursuit : « je tends la main à cette population pour le développement de notre terroir. Je réitère notre ancrage dans l’Apr et le BBY. Ainsi, on s’engage pour le développement de la commune de Dioulacolon. Je remercie Moussa Baldé (Maer/pcd) pour son soutien qu’il nous a apporté pour arriver à ces résultats. Et nous réitérons notre engagement à travailler à ses côtés… »