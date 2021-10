Locales 2022/Ville de Rufisque : le RECI investit Ismaïla Madior Fall et compte peser de tout son poids pour la conquête de la ville

Le candidat à la candidature à la ville de Rufisque aux élections locales de 2022, Ismaïla Madior Madior Fall, a rencontré les membres du Réseau des enseignants pour la candidature de Ismaïla Madior Fall (RECI). Cette rencontre qui a eu lieu ce 1er octobre au CRFPE de Dakar, a vu la participation des enseignants partisans et souteneurs du Ministre d’État qui a saisi l'occasion pour dérouler ses ambitions pour la ville de Rufisque et préciser les raisons de son engagement.

Le coordinateur du RECI, Cheikh Seck, a officiellement déclaré le soutien des enseignants au professeur Ismaïla Madior Fall pour la conquête de la ville de Rufisque. Selon lui, leur décision fait suite aux importantes initiatives d’IMF dans le secteur éducatif avec l’enrôlement de 4.000 élèves dans le programme du CMU, des bourses offertes et des dons en fournitures scolaires. « Le RECI compte peser de tout son poids dans l’exécution du programme de campagne du professeur IMF dont une grande partie concerne la bonne marche de l’Education… », a-t- il annoncé avant de revenir sur les grandes lignes de ce programme qui va permettre la modernisation de certaines écoles de la vieille ville. Sans oublier bien sûr l’installation de cantines scolaires qui va renforcer la lutte contre la malnutrition en milieu scolaire et combattre l’inégalité sociale, entre autres programmes qui vont permettre d’avoir des écoles d’excellence et faciliter l’accès et le maintien de certains élèves issus de milieux défavorisés. Sans oublier la remise à temps des matériels et subventions et leur assainissement bien avant l’ouverture des classes va permettre la concrétisation du concept « Ubbi Tey, Jàng Tey », selon toujours M. Seck.

« Conscients des enjeux des élections territoriales, nous avons décidé de soutenir le Pr Ismaïla Madior Fall, pur produit de l’école sénégalaise et de Rufisque en particulier. C’est un impératif! C’est la raison pour laquelle, nous enseignants du département de Rufisque, conscients de ces enjeux, portons notre choix de candidature à la Mairie de Ville, sur le Professeur et Ministre d’État Ismaïla Madior Fall … », a-t-il ajouté lors de son allocution. Un soutien de taille qui vient s'ajouter à ceux des acteurs de la pêche, des transporteurs, des artisans, des dignitaires Lébou, des ASC, des femmes...