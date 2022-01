Locales 2022 : Soham El Wardini perd son bureau de vote et Yewwi Askan Wi rafle tout

Les résultats du centre de vote Nafissatou Niang de Sacré-Cœur sont tombés. Le maire sortant de la Ville de Dakar, Soham El Wardini, a été battu dans son bureau de vote par la coalition Yewwi Askan Wi avec 189 voix contre 39 voix pour la coalition Union citoyenne Bunt-bi.





Pour la commune, nous avons les résultats du bureau numéro 2 qui se présentent comme suit :



Geum sa Bopp : 10

Wallu Sénégal : 2

Bunt-bi : 15

Bokk Guiss Guiss : 17

Benno Bokk Yaakaar : 22

Yewwi Askan Wi :142

Parti socialiste : 33

Gox You Bess : 28

AVEC : 20

Rewu Ngor : 3





Pour la ville, nous avons les résultats des bureaux 2, 3, 5 et 6.



Bureau 2

Jammi Sénégal : 02

Sénégal 2035 : 04

Bunt-bi : 39

Walu Sénégal : 04

Benno Bokk Yaakaar : 37

Bulletins nuls : 06

Bokk Guis Guis : 14

Yewwi Askan Wi : 189





Bureau 3

AVEC : 24

République des valeurs : 1

Gokh You bess : 20

Ps : 29

Bokk Guiss Guiss : 16

BBY : 31

Yewwi Askan Wi : 125

Gueum sa bop : 15

Walu Sénégal : 5

Bunt bi : 13



Pour la Ville Bureau numéro 6 école Nafissatou Niang Mermoz Sacré-coeur



Bokk Guiss Guiss : 12

Walu Sénégal : 6

BBY : 40

Bunt bi : 29

Sénégal 2035 : 3

Yewwi Askan Wi : 179

Diami Sénégal : 2



Bureau numéro 5

AVEC : 32

République des valeurs : 0

Gokh You bess : 25

Ps : 33

Bokou Guiss Guiss : 14

BBY : 18

Yewwi Askan Wi : 137

Gueum sa bop : 10

Walu Sénégal : 8

Bunt bi : 17



Pour la Ville Bureau numéro 6 école Nafissatou Niang Mermoz Sacré-coeur



Bokk Guiss Guiss : 10

Walu Sénégal 8

BBY : 42

Bunt bi : 44

Sénégal 2035 : 1

Yewwi Askan Wi : 187

Diami Sénégal : 0