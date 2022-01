Locales 2022 : « Nous sommes une démocratie avancée, une démocratie éprouvée et c’est le peuple qui décide! » (Oumar Guèye, MCTDAT)







213 Imams de l'ex communauté rurale de Sangalkam se sont réunis à la mairie de de Sangalkam, pour prier pour la paix et la stabilité du pays en ce jour de l’An. Cette initiative qui date de 2004 est une occasion pour lancer un appel de paix et de cohésion sociale, surtout en cette période pré électorale où les nerfs sont tendus, a fait savoir le maire de ladite localité, Ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement.

Selon Oumar Guèye, lors de son discours à la Nation, le chef de l’État est revenu sur l’importance de cet aspect qui est la paix. On va vers des élections. Moi, en tant que Ministre du Gouvernance Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, je lance un appel solennel à l 'endroit de tous les acteurs politiques pour des élections apaisées », dira-t-il. Une manière pour lui de rappeler les préoccupations du Président de la République Macky Sall qui a exprimé son souhait de voir les locales de 2022 se dérouler dans le calme et la sérénité et de primer l’importance du vivre ensemble pour ainsi sauvegarder le legs des ancêtres. « Nous sommes une démocratie avancée, une démocratie éprouvée et c’est le peuple qui décide. La campagne électorale qui démarre le 8 janvier va se dérouler dans de très bonnes conditions et à la fin c’est les électeurs qui vont départager » , ajoutera-t-il...