Locales 2022 / : Awa Dioum du parti République des Valeurs rejoint Zahra Iyane Thiam.

Encore un ralliement en faveur de la coalition BBY. Ce samedi Awa Dioum, une des responsables responsable politique du parti République des valeurs avec à sa tête Cheikh Ndiaye, candidat à la mairie de Sicap-Libérté pour le compte de la coalition YAW, a rejoint Zahra Iyane Thiam.



Interpellée sur ce revirement d'alliance, Awa Dioum clarifié : « c’est un choix qui s’imposait, j’ai été de l’autre côté, mais après m’être imprégnée du programme proposé par Zahra Iyane Thiam, je m’y suis retrouvée en tant que mère et responsable de famille. C’est un programme qui nous touche essentiellement et j’y ai adhéré naturellement ».



Un acte d’une grande portée qu’a salué la candidate à la mairie de Sicap Liberté. « Cet acte de Mme Awa Dioum, qui est présentement un allié de plus, est loin d’être le dernier. D’autres se rendront compte de où la vérité se situe et y adhéreront... »