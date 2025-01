Linguère / Gamou Annuel de Mbeuleukhé : Le bitumage de la route Dahra-Mbeuleukhé au menu de la cérémonie officielle

L'édition de 2025 du gamou annuel de Mbeuleukhé, la cité religieuse de Mame El Hadji Daouda Dia, a vécu. À l'occasion, selon l'ancien parlementaire et non moins maire de Mbeuleukhé Serigne Aliou Dia, l'événement religieux de cette année a battu le record de la mobilisation vu la participation de tous les chefs religieux du pays et celle des pèlerins, des talibés qui sont venus de tous les coins et recoins du Sénégal. De plus, Serigne Aliou Dia n'a pas manqué de magnifier la contribution de l'État du Sénégal pour la réussite de ce rendez vous religieux.



On ne le dira jamais assez, les travaux du bitumage de la route Dahra - Mbeuleukhé étaient au menu de la cérémonie officielle du gamou de Mbeuleukhé de ce samedi 25 janvier 2025. En effet, selon toujours l'ancien parlementaire, la route Dahra -Mbeuleukhé a toujours été une demande sociale pour le Djoloff, mais aujourd'hui cela est devenu un vieux souvenir, rappelle l'édile de Mbeuleukhé.

Poursuivant Serigne Aliou Dia de préciser que le bitumage de l'axe Dahra-Mbeuleukhé va connecter le Djoloff au Fouta, au Walo, voire le reste du monde. À en croire Serigne Aliou Dia, le bitumage de la voie Dahra - Mbeuleukhé reste et demeure un élan économique pour tout le département de Linguère.



Parlant de ses relations avec les nouvelles autorités du pays, l'ex parlementaire de souligner qu'il a une relation de citoyenneté d'autant plus qu'il est républicain.