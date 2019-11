Linguère / Finale de la coupe du maire : Dekeundo et Tandem s'affrontent pour le trophée Aly Ngouille Ndiaye

La ville de Linguère s'apprête à vivre la finale de la coupe du maire 2019. Une édition logiquement placée sous le parrainage du maire de la localité, Aly Ngouille Ndiaye. Comme à l'accoutumée, le ministre de l'intérieur en a fait une fête locale, une belle occasion de promouvoir un peu plus la jeunesse Linguèroise. Pour ce faire, rien n'aura été laissé en rade, une forte récompense a été prévue pour les deux équipes finalistes, à savoir l'ASC Dekeundo et l'ASC Tandem qui bénéficieront d'une belle enveloppe et de divers lots (Maillots, ballons...) À l'occasion de cette finale qui s'annonce disputée, les présidents des deux formations ont vivement réitéré leurs remerciements à l’endroit du maire de la localité pour son soutien indéfectible. Tout en promettant un spectacle de taille lors de cette convoitée finale du maire de Linguère...