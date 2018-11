Ligue des Champions : les équipes qualifiées en 8es

A l'issue de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions disputée mardi et mercredi, on connaît désormais 12 des 16 qualifiés pour les 8es de finale. 8 équipes avaient déjà leur billet en poche (voir ici) et 4 nouveaux qualifiés sont venus les rejoindre ce soir : l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund, le FC Porto et Schalke 04.



4 billets restent donc à prendre dans 15 jours lors de l'ultime journée : l'un reviendra à Tottenham ou à l'Inter Milan dans le groupe B, un autre à Lyon ou au Shakhtar Donetsk dans le groupe F, tandis que Naples, le Paris Saint-Germain et Liverpool se disputeront les deux autres tickets dans la poule C.



Les équipes qualifiées pour les 8es de finale de la Ligue des Champions : FC Barcelone, Bayern Munich, Ajax Amsterdam, Real Madrid, AS Roma, Manchester City, Juventus Turin, Manchester United, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, FC Porto, Schalke 04.