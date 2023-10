Ligue 1 : Une première journée de rêve pour lancer le championnat !

Le football reprendra ses droits ce week-end sur toute l’étendue du territoire national avec la première journée de la Ligue 1 de football. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que les amateurs de beau jeu seront très bien servis. La Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp) va proposer un alléchant choc entre le champion de la dernière saison de Ligue 2, Jamono Fatick fraichement promu dans l’élite, contre l’ancien champion de la Ligue 1, Teungueth FC. Une opposition de style qui aura lieu ce samedi à 16h30 Gmt au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.



Lors de cette journée inaugurale du samedi, le grand Jaraaf de Dakar qui sort d’une saison très compliquée va démarrer l’acte 2023-2024 en se frottant au Guédiawaye FC qui avait terminé 3eme du championnat, il y a quelques mois. Justement, la saison dernière, face à cette même équipe de GFC, le Jaraaf avait concédé le nul (1-1) lors de la réception des Crabes avant de s’incliner (2-0) au match retour. Les médinois ont donc une revanche à prendre.



Le reste des formations feront leurs premières sorties le dimanche. Le champion en titre, Génération Foot aura un périlleux déplacement à faire au Stade de Mbour. Le Casa Sport qui avait raté le titre d’une dizaine de points, recevra la Linguère. La rencontre entre l’AS Pikine toujours en convalescence et le promu l’US Ouakam promet également d’être relevée.



Programme de la première journée de Ligue 1 :



Samedi 28 octobre 2023



Teungueth FC vs Jamono Fatick 16H30



Jaraaf vs Guédiawaye FC



Dimanche 29 octobre 2023



Stade de Mbour vs Génération Foot



Us Gorée vs Diambars



Casa Sports vs Linguère



AS Pikine vs Us Ouakam



Lundi 30 octobre 2023 16H30



Sonacos vs DSC