Ligue 1 : Lamine Camara inscrit le but de l’année avec un missile envoyé de 60 m !

L’ancien joueur de Génération Foot, Lamine Camara (19 ans) a assurément marqué l’un des plus beaux buts de la saison 2023 / 2024. Titulaire ce dimanche pour le déplacement de son club le FC Metz à Monaco, le jeune crack a surpris tout le monde en inscrivant un but exceptionnel.



Dès la quatrième minute de jeu, d’une superbe frappe partie de 60 mètres. Il s’agit de son premier but officiellement inscrit sous le maillot des Grenats (9 rencontres jouées cette saison en L1.) Suite à un duel à un contre un, le champion d’Afrique U20 se débarrasse de son vis-à-vis, avant de décrocher une lourde de frappe partie du rond central (58,4 mètres pour être plus précis.)



Une action de génie qui termine au fond des filets du gardien de but de l'As Monaco, trop avancé et incapable de réagir. Un but d’anthologie qui va certainement rester dans les annales de la Ligue 1 française. Néanmoins, le FC Metz s’est finalement incliné (2-1) avec un très bon match des deux pistons sénégalais de Monaco, Krépin Diatta et Ismael Jakobs.