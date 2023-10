Ligue 1 : Kylian Mbappé déclenche une vive polémique sur la toile

Une nouvelle polémique est en train de prendre des proportions insoupçonnées dans la Ligue 1 française. En effet, après la victoire à l’arraché du Paris Saint-Germain (3-2) face au Stade Brestois qui jouait à domicile, une brouille s’est déclenchée entre Kylian Mbappé auteur doublé et très chambreur au moment de célébrer son deuxième but et lors de sa sortie provoquant la colère des supporters brestois. Kylian Mbappé semblait ainsi répondre aux supporters adverses coupables de chants hostiles envers son coéquipier Achraf Hakimi et lui-même. Sa réaction a fait le tour des réseaux sociaux.



Très remonté, Mbappé a directement posté ce message sur compte Twitter… « Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau…» a dit le capitaine de l’équipe nationale de France suite aux critiques. Kylian Mbappé avait donc souhaité défendre son partenaire Achraf Hakimi victime de chants injurieux de la part du public brestois. Selon les informations de Rmc Sport, il s’agissait de chants envers son ami Achraf Hakimi. Le Marocain était la cible de plusieurs insultes de la part des supporters brestois qui chantaient . « Achraf Hakimi est un violeur » en rapport à son affaire de viol présumé datant de plusieurs mois.