Ligne de transmission électrique Ziguichor-Tanaf : L'État du Sénégal signe un accord de partenariat de plus de 19 milliards avec Eximbank.

Cette convention de partenariat d'un montant 35 millions de dollars, soit plus de 19 milliards de francs CFA, paraphée entre Eximbank de l'Inde et l’État du Sénégal vient en complément de celui de 200 millions de dollars pour la réalisation de la ligne électrique de Tambacounda-Kolda et Ziguichor et des postes associés de Kolda et Ziguichor dont les travaux sont terminés avec une mise en service imminente des ouvrages, a rappelé le ministre sénégalais de l'économie et de la coopération Amadou Hott.



Se félicitant de la belle coopération qui lie le Sénégal et l'Inde, le ministre Amadou Hott souligne que cet accord de financement complémentaire avec Eximbank Inde vient apporter une réponse efficace au risque élevé sur la fourniture de l'électricité dans la zone Sud.



Le représentant résident de l'Eximbank au Sénégal Selva Kumar qui réitère la disponibilité de l'Eximbank d'accompagner l'État du Sénégal dans la réalisation de ses grands projets. Selva Kumar rappelle également qu'environ 500 millions de dollars ont été alloués à l'État du Sénégal sous forme de prêt comme ligne de crédit ou crédit acheteur...