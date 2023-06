Liberté de la presse : le CAP lance une journée sans presse le vendredi 23 juin 2023

En conférence de presse ce vendredi 16 juin 2023, la Coordination des Associations de la Presse a décidé de faire face aux attaques et aux agressions à l'endroit de la presse. Après avoir commenté le paysage de la presse au Sénégal où des journalistes sont mis en prison, le CAP entend se défendre contre cet « acharnement ». Dans une déclaration lue par Makhaly Ndiack Ndoye, la CAP a décidé de lancer une journée sans presse le vendredi le 23 juin prochain pour répliquer « face aux manifestations attaques, agressions et tentatives de musellement de part et d’autre ».



Ainsi, il annonce que la semaine prochaine est cruciale pour ce combat pour la liberté de la presse. "En effet, nous allons lancer un cette lutte avec un édito commun qui sera publié le lundi dans tous les supports. Nous en ferons une version française et Wolof pour la presse audiovisuelle. Le mercredi, nous tiendrons notre traditionnel Conseil des médias ici à la maison de la presse avant de terminer par une journée sans presse le vendredi. Nous avons aussi prévu une grande marche nationale au mois de juillet", a-t-il expliqué.



À les en croire, pour le bon déroulement de ce plan d'action, toutes les dispositions nécessaires ont été prises avec toutes les composantes de la presse pour que cette fois-ci les thuriféraires ne pointent pas notre division ou nos divergences.



Par ailleurs, « une grande marche nationale est aussi prévue au mois de juillet. »