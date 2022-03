Liberté 6 : le mécanicien Pape Y. Kane condamné à 2 ans dont 1 mois ferme pour vol de moto

Pape Youssou Kane, mécanicien de son état à Liberté 6, a été attrait à la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar ce mardi 01 mars pour répondre des faits de vol commis la nuit sur les chemins publics au préjudice de Mamadou Diallo .

Pour ces motifs, il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 1 mois ferme.

Interrogé à la barre, le prévenu a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés.

Il explique que ce jour-là, aux alentours de 21 heures, il a quitté son atelier pour aller manger au Tangana .

« Quand j’ai fini de prendre mon dîner.

J’ai entendu des cris au voleur.

Tout d’un coup, je suis sorti de la gargote pour regarder.

Et, j’ai aperçu une foule de personnes poursuivre un voleur et moi qui n’ai rien compris, je les ai suivis.

Par la suite, un homme surgi de nulle part m’accuse d’avoir volé sa moto », se défend-t-il .