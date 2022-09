Libération des détenus politiques : le COLIDEP annonce une marche ce vendredi pour la libération de Papito Kara, Amy Dia, Ousmane Diagne ...

Pour prêter main forte à leurs camarades, le collectif pour la libération des détenus politiques annonce une marche ce vendredi 30 septembre 2022 à la Place de la Nation pour exiger la libération de Papito Kara, Amy Dia, Ousmane Diagne en détention depuis 50 jours.



Pour rappel, le sieur Ousmane Diagne qui est le coordonnateur de la mafia kacc a été arrêté pour « diffusion de fausses nouvelles, effacement et modification des données de journaux » et Papito Kara pour la revue de presse des Unes modifiées. Quant à Amy Dia, elle est arrêtée comme étant le bailleur des « forces spéciales ». Abordant toujours la libération des prisonniers qu'il qualifie de politique, le collectif réclame également la libération de Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne, a indiqué le porte-parole Pape Abdoulaye Touré.