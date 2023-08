Libération de Me Juan Branco: « Juan Branco a essayé d’expérimenter sa théorie de la révolution au Sénégal.» (Ismaïla Madior Fall, ministre de la justice).

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall a fait face, ce 7 août, à la presse pour clarifier l’actualité judiciaire de ces dernières heures marquée par l’arrestation de l’avocat Franco-espagnol Me Juan Branco. Pour le ministre, l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt international.



« Juan Branco a essayé d’expérimenter sa théorie de la révolution au Sénégal. Il est entré irrégulièrement pour ne pas dire frauduleusement et a essayé de sortir de manière irrégulière (…) Le juge d’instruction a exécuté le mandat avant de l’inculper et de lui accorder la liberté provisoire, une décision à laquelle le parquet n’a pas opposé son véto. », a déclaré le ministre de la Justice. A en croire au Pr Ismaïla Madior Fall, l’avocat reste sous contrôle judiciaire et pourrait même être traîné en jugement.



« Il est possible que son contrôle judiciaire soit révoqué, il pourrait être jugé. Le ministre de l’intérieur a pris un arrêté pour l’expulser du territoire sénégalais. », a confié le garde des sceaux.