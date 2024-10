Liban: les 88 membres de la Francophonie demandent un cessez-le-feu "immédiat et durable" (Macron)

Les 88 membres de l'Organisation internatnionale de la Francophonie, dont la France, le Canada ou encore la Belgique, demandent "unanimement" un cessez-le-feu "immédiat et durable" au Liban, autre membre de l'OIF, sous le feu de frappes israéliennes, a annoncé samedi le président français Emmanuel Macron.



"Nous nous sommes exprimés unanimement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable et avons dit notre engagement pour la désescalade des tensions dans la région", a indiqué le président français lors d'une conférence de presse de clôture du 19e sommet de l'OIF, qui se tenait en France. M. Macron a également remercié les membres de l'OIF "d'avoir approuvé l'organisation par la France d'une conférence internationale de soutien au Liban" en octobre.