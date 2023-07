Levée du blocus à cité Gorgui: « Ousmane sonko va parfaitement bien» (chef de protocole)

Depuis plusieurs mois, un dispositif sécuritaire important avait été installé à la cité Goorgui rendant difficile la circulation des personnes et l’accès à la maison de Ousmane Sonko. Et bien ce lundi 24 juillet, le blocus a été totalement levé et les activités ont repris à la cité Goorgui.



Djiby Gueye, le chef de protocole du leader de Pastef, s’est rendu au domicile d’Ousmane Sonko pour s’enquérir de la situation sur place. Pour lui, « la levée du blocus est un non-événement ». Ainsi se prononçant sur la présence ou non d'Ousmane Sonko à son domicile, Djiby Guèye assure que « le leader de Pastef n’a aucun souci et qu’actuellement, il va parfaitement bien » sans affirmer que le leader de Pastef est dans sa maison.



Pour finir, le chef de protocole d’Ousmane Sonko exhorte les militants à ne pas se rendre au domicile de leur leader, « au moment opportun, il va se prononcer ».