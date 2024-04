Levée des couleurs au palais: Le PM Ousmane Sonko en compagnie des hommes de confiance de Macky Sall ont accueilli SE Bassirou Diomaye Faye.

C’est une image qui témoigne de la force de la République qui vient encore une fois confirmer l’adage qui dit « les hommes passent, les institutions demeurent ». En effet, le Premier ministre, Ousmane Sonko nommé récemment par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a pris part, ce 04 avril, à la levée des couleurs au palais de la République pour marquer le 64ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Le tout nouveau chef de l’administration est arrivé au Palais en compagnie du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop et du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo. Tous les trois (3) ont été accueilli avec les honneurs avant de rejoindre la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), Aminata Mbengue arrivée un peu plutôt. Toutes ces autorités sont reconnues être des hommes de confiance de l’ancien Chef de l’Etat, Macky Sall.



Autres personnalités qui ont pris part à la cérémonie sobre commémorant l’anniversaire de l’indépendance. Il s’agit du ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé aperçu, également, aux côtés du secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba et du ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane. Parmi les autorités militaires figurent aussi le Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le général de corps d’armée, Mbaye Ciss, Chef d'Etat-major général des Armées (CEMGA), le Général Meïssa Niang, grand chancelier de l’ordre national qui ont accueilli le Chef de l’Etat entre autres. Elles ont réservé au président de la République, Bassirou Diomaye Faye un accueil avec les honneurs avant que celui-ci ne préside la cérémonie de la levée des couleurs.



« Le rôle des Forces Armées dans la cohésion nationale » est le thème de la commémoration du 64ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal.