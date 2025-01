Levée des barrières tarifaires : le Sénégal et la Gambie intensifient leurs efforts pour faciliter les échanges commerciaux

L'Union des Prestataires des Industriels et des Commerçants du Sénégal (UPIC) a organisé une rencontre ce jeudi 30 janvier 2025 pour discuter des mécanismes de coopération visant à éliminer les obstacles tarifaires et non tarifaires entre le Sénégal et la Gambie.



Amadou Seck, directeur général d'EUROGERM et président de l'UPIC, a souligné les progrès réalisés grâce à l'accord signé entre les secteurs privés sénégalais et gambiens. Il a noté une augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, passant de 92 milliards en 2011 à 113 milliards en 2023.



Cependant, il a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts pour atteindre un niveau d'échanges plus dynamique. Selon lui, il est crucial d'identifier les difficultés persistantes et de lever toutes les entraves, qu'elles soient tarifaires (comme les produits protégés tels que le ciment, le Coca-Cola, l'anacarde et l'eau) ou non tarifaires (telles que les problèmes rencontrés aux frontières).



M. Seck a rappelé que le Sénégal et la Gambie partagent un espace économique commun, le Tarif Extérieur Commun (TEC), ce qui rend d'autant plus important de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.



De son côté, l'honorable Safari Man Saho, président de la Confédération Gambienne des Industries, a salué cette démarche "historique" et a souligné l'importance du suivi après la signature du protocole d'accord. Il a reconnu que des difficultés existent des deux côtés et a appelé à une auto-critique constructive. Il a notamment évoqué l'exemple du bac, qui constitue un défi majeur.

M. Saho a toutefois assuré que les autorités gambiennes travaillent activement à améliorer le dispositif, notamment en ce qui concerne les tarifs et les infrastructures.